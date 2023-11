"Sei ihr alle da?" - selten erschallte das antwortende "Ja!" der jungen Puppentheater-Besucher so laut wie an den beiden Jubiläumsvorstellungen am Samstag im Perger Kultur-Zeughaus. Denn schließlich galt es an diesem Nachmittag, den 50. Geburtstag des Perger Kasperls zu feiern.