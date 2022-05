Perger Junglöwen helfen Kindern aus der Ukraine

Die Mitglieder des LEO Clubs Perg haben die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie Flüchtlingskindern aus der Ukraine geholfen werden kann. Das Ergebnis: Gemeinsam mit den Partnern der Sparkasse Perg, der GÖD und dem Fachgeschäft Pössenberger wurden 30 Rucksäcke mit Schulartikeln ausgestattet, sie werden demnächst im Bezirk Perg verteilt. Hals über Kopf mussten die Kinder ihre Heimat verlassen und stehen nun mit nur wenigen Habseligkeiten da. Für sie ist wichtig, dass sie schnell im Schulalltag Fuß fassen können. Um eine bestmögliche Eingliederung zu erleichtern, wurden als Unterstützung Rucksäcke befüllt. Schulhefte, Kleber, Spitzer, eine Federschachtel mit Füllfeder, Tintenkiller, Radiergummi, Geodreieck, Bleistift und Farbstifte wurden in jeden Rucksack von LEO-Club-Mitgliedern und fleißigen helfenden Schülerhänden der Mittelschule Perg Stadtzentrum gepackt. So können die ukrainischen Flüchtlingskinder im Bezirk Perg gut ausgestattet in die Schulen starten.