Als „Schulstadt“ bezeichnet sich Perg schon seit 40 Jahren. So richtig komplett machte das Angebot an höheren Schulen aber erst die Eröffnung der HTL für EDV und Informationstechnik im Jahr 1999. Dieses Jubiläum feierte die Schule am Mittwoch mit einem Geburtstagsfest und einem „Best OF“ aus 20 Jahren HTL Perg.