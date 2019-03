Perger Heime suchen Personal: "Wir könnten sofort 20 Fachkräfte einstellen"

BAUMGARTENBERG. Mehr Ausbildungsplätze an Altenpflegeschule. Derzeit gibt es aber zu wenige Bewerber.

Altenbetreuungsschülerinnen Magdalena Kratochwill und Anita Tagwerker mit LR Birgit Gerstorfer Bild: (Land OÖ/Stinglmayr)

In den sieben Senioren-Pflegeheimen im Bezirk Perg stehen derzeit einige Betten leer. Gleichzeitig stehen aber auch zehn Menschen mit Pflegebedarf auf einer Warteliste für einen Heimplatz. Der Grund: Es gibt im Bezirk Perg nicht ausreichend Pflegepersonal, um diese Menschen zu betreuen. "Wir könnten im Sozialhilfeverband auf der Stelle zehn Fach-Sozialbetreuerinnen für Altenarbeit einstellen und noch zehn weitere Personen mit Diplomausbildung", sagt Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Auch Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Volkshilfe oder Caritas, die im Bezirk Perg mobile Pflege anbieten, suchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern.

"Betreuungsschere" öffnet sich

Diese Situation sei aber erst der Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren deutlich an Dynamik zulegen werde, sagte Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) diese Woche anlässlich der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Altenbetreuungsschule des Landes in Baumgartenberg. "Wir stehen vor der Situation, dass immer weniger Absolventinnen und Absolventen als Fach-Sozialbetreuer für Altenarbeit abschließen, gleichzeitig aber die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt."

Am neuen Standort der Altenbetreuungsschule im Obergeschoß der Raiffeisenbank Baumgartenberg können künftig pro Jahr 40 Auszubildende in zwei parallel geführten Lehrgängen unterrichtet werden. Zusätzlich startet im Herbst auch eine Ausbildung zur Heimhilfe. Der Andrang auf einen Ausbildungsplatz für Altenarbeit war zuletzt aber überschaubar. Bei einem im vergangenen Herbst gestarteten Lehrgang blieben von 17 Plätzen vier frei.

Damit sich das rasch ändert, habe das Land einige Verbesserungen für Berufsanwärter eingeleitet, so Gerstorfer: "Der größte Teil des Pflegepersonals sind Personen, die sich im Alter zwischen 30 und 40 Jahren umschulen lassen. Für diese Gruppe ist es wichtig, während der zweijährigen Ausbildungszeit ein Einkommen zu haben. Dafür steht neben einem Stiftungsmodell auch ein Fachkräftestipendium zur Verfügung." Der Sozialhilfeverband versuche zudem, sich mit Teilzeitmodellen und Angeboten zur Kinderbetreuung als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, sagt Bezirkshauptmann Kreisl.

Zwei, die derzeit in der Endphase ihrer Ausbildung stehen, sind Magdalena Kratochwill aus Ried in der Riedmark und Anita Tagwerker aus Pergkirchen. In den Praxiswochen ihrer Ausbildung konnten sie sich bereits ein Bild von ihrem neuen Beruf machen. "Es ist eine fordernde Tätigkeit, aber man bekommt auch sehr viel zurück. Das ist manchmal nur ein Satz oder eine kleine Geste, die einen anstrengenden Tag zu einem schönen Abschluss bringen", sagt Tagwerker. Und es sei ein Job, den man in der Region ausüben könne.

Im Herbst starten an der Altenbetreuungsschule Baumgartenberg Lehrgänge für Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit sowie für Heimhilfe. Info-Abende hierzu finden am 28. März im Seniorium Perg, am 7. Mai im Seniorium Baumgartenberg und am 23. Mai im Seniorium Mauthausen statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Gemeinderat gegen Abriss des alten Seniorenheims

Kurz vor der Fertigstellung steht das neue Bezirksseniorenheim in Freistadt. Im Mai ist die Eröffnung geplant. Das bestehende Haus soll laut Vorstandsbeschluss des Sozialhilfeverbands nach der Inbetriebnahme geschleift werden.

Im Freistädter Gemeinderat wurde diese Woche jedoch darüber diskutiert, ob man das 1966 errichtete und in den 1990er-Jahren generalsanierte Gebäude nicht doch erhalten und einer öffentlichen Nutzung zuführen könnte. „Das Haus hat bestimmt noch eine Lebensdauer von 50 Jahren vor sich. Ich kann mir gut vorstellen hier das Leader-Projekt Wohnen in Gemeinschaft umzusetzen“, so Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer. Auch Flächen für Ärzte und Physiotherapeuten seien denkbar. Freistadt könnte damit ein wichtiges Zeichen setzen.

„Besser als ein Parkplatz wäre eine Nachnutzung allemal“, pflichtet Grünen-Gemeinderätin Hermine Moser bei. Auch SP-Vizebürgermeister Christian Gratzl kann der Idee einiges abgewinnen. „Egal, ob das jetzt Wohnungen für die ältere Generation sind oder für junge Erwachsene: Es wäre sinnvoll, über eine nachhaltige Nutzung zumindest einmal konkret nachzudenken.“

In einem einstimmig gefassten Beschluss ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeisterin Paruta-Teufer, in der für 8. April angesetzten SHV-Vorstandssitzung die Ideen der Stadtgemeinde zu präsentieren. Da die beiden Gebäude sehr knapp beisammenstehen, muss ein Teil des derzeitigen Heimes ohnehin abgerissen werden. Die verbleibenden rund 2000 m² vermietbare Nutzfläche könnten aber erhalten werden.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema