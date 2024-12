Perger Hartlauer-Filiale übersiedelt in die Linzer Straße

Bei der Gleichenfeier für das Wohn- und Geschäftshaus "Friedrich" gab die Raiffeisenbank Perg am vergangenen Donnerstag einen Ausblick darauf, was die Kunden in dem neuen Gebäude in der Linzer Straße 15 bis 17 erwarten wird. Mit Raiffeisen Immobilien sowie Hartlauer (derzeit in der Bahnhofstraße) wurden auch zwei der prominentesten Mieter für das ehemalige Kino-Areal vorgestellt.

Am neuen Standort wird Hartlauer ab Herbst kommenden Jahres über eine deutlich größere und barrierefreie Verkaufsfläche von 360 Quadratmetern verfügen. Damit vergrößert sich auch die Auswahl an Produkten und Dienstleistungen. "Der Fachhändler Hartlauer wird ein umfangreiches Sortiment an Technik, Optik und Foto anbieten und so die Vielfalt des Einzelhandels in Perg erweitern. Raiffeisen Immobilien schafft für die Region einen neuen Anlaufpunkt für Immobilienberatung und -vermittlung", sagten die Raika-Direktoren Johann Fröschl und Klaus Drabek. Diese beiden Mieter würden dazu beitragen, den Standort Linzer Straße attraktiver und belebter zu gestalten. Weitere Büroflächen sowie moderne Wohnungen komplettieren die Nutzung des Gebäudes im Stadtzentrum.

