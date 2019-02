Perger Hallenfußballer eroberten Schul-Pokal

PERG. Timo Pollhammer schoss die NMS 1 Perg mit einem Final-Hattrick zum Turniersieg.

Die Finalisten aus Mauthausen und Perg beim gemeinsamen Siegerfoto. Bild: privat

Am Valentinstag wurden in der Bezirkssporthalle Perg die Bezirksmeisterschaften der Pflichtschulen im U15 Hallenfußball abgehalten. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurden die neun Startplätze für das Finalturnier in drei regionalen Vorrunden ausgespielt. Die NMS Mauthausen bekam als Titelverteidiger aus dem Jahr 2018 den zehnten Startplatz. In der Gruppe A konnte sich das Team vom Europagymnasium Baumgartenberg mit vier Siegen an die Spitze setzen. Die NMS Naarn sicherte sich als zweitplatziertes Team ebenfalls einen Platz im Halbfinale. Heiß umkämpft waren die Tickets für das Halbfinale in der Gruppe B: Die Titelverteidiger der NMS Mauthausen setzten sich dabei hauchdünn vor der NMS Perg1 durch. In den Halbfinalspielen setzten sich Perg 1 gegen das Europagymnasium Baumgartenberg und Mauthausen gegen die NMS Naarn jeweils klar mit 4:0 durch.

Das Finale wurde dann eine relativ klare Angelegenheit für die NMS Perg 1. Nico Marek mit einem tollen Treffer und Timo Pollhammer mit einem Hattrick sorgten für einen 4:1 Sieg über Mauthausen. Eray Gürler hatte für Mauthausen zwischenzeitlich sehenswert auf 3:1 verkürzt. Im Spiel um den dritten Platz konnten die Gymnasiasten aus Baumgartenberg mit 3:0 gegen Naarn gewinnen.

Die Mannschaftsbetreuer wählten Max Kleinbruckner vom Europagymnasium Baumgartenberg zum Spieler des Turniers. Torwart des Turniers wurde der Mauthausner Noah Jessenitschnig. Das Rennen um den Torschützenkönig war zwischen Nico Marek (Perg 1), Rene Rosenthaler (Saxen) und Eray Gürler (Mauthausen) sehr knapp. Eray Gürler durfte sich nach seinem Treffer im Finale über die Auszeichnung freuen.

Die Turnierorganisatoren Mario Holzer, Matthias Froschauer und Georg Leitenmayr bedankten sich bei der Siegerehrung bei den Schiedsrichtern Gerhard Festbauer und Stefan Hackner sowie für die Unterstützung bei der Raiffeisenbank Perg und Hervis Perg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema