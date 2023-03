Perger Gewaltschutz-Projekt wurde bei „Marie“-Empfang prämiert

Zum Marie-Empfang luden die SPÖ Frauen aus dem Bezirk Perg gemeinsam mit der SPÖ der Stadt Perg vergangene Woche in das Gasthaus Mitterlehner. Fixpunkt des Empfangs war die Präsentation des namensgebenden Frauen-Ratgebers „Marie“, der als Nachschlagewerk für Frauen in ganz Oberösterreich Anerkennung findet. „Die Marie ist ein übersichtliches, nach Stichworten geordnetes Nachschlagewerk für Frauen. Neben wertvollen Informationen zu verschiedenen Lebenssituationen erleichtert die Broschüre den Einblick in komplexe Behördenwege. Außerdem finden sich darin Anlaufstellen und Beratungseinrichtungen aus ganz Oberösterreich“, sagte die Bezirksvorsitzende der SPÖ Frauen, NR-Abg Sabine Schatz über den Ratgeber. „Wir wollen Frauen damit behilflich sein, nicht nur Rechte zu haben, sondern auch Recht zu bekommen!“

Ein weiterer Höhepunkt des Empfanges war die Vergabe des Marie-Anerkennungspreises. Damit werden jene Organisationen, Projekte und Menschen ausgezeichnet, die sich im Bezirk Perg in besonderer Weise für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen stark machen. Heuer geht der Preis an das Projekt „StoP Perg - Stadtteile ohne Partnergewalt“. Die im Juni 2022 im Bezirk angelaufene Initiative setzt auf Aufklärung und Prävention, um das Thema Gewalt aus der Tabuzone zu holen. Informationsveranstaltungen oder Haustürgesprächen machen auf häusliche Gewalt aufmerksam und geben Informationen zum aktiven Handeln und Einschreiten. Sabine Schatz: „Jeder Ansatz, der Gewalt verhindert und Gewaltschutz bietet, ist ein wichtiger Beitrag.“ Der Anerkennungspreis wurde von Heidi Wabro und Elisabeth Glawitsch entgegen genommen.

