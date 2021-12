Perger Gemeinderat gibt Konzept für innovatives Medizinzentrum in Auftrag

Die Versorgung mit Allgemeinmedizinern in der Bezirkshauptstadt bleibt auch in den kommenden Monaten angespannt. Wer derzeit keinen festen Hausarzt zur Seite hat, tut sich schwer, in einer der bestehenden Ordinationen Rat zu finden. "Es knirscht an allen Ecken und Enden", beschreibt Franz Baumann, Fraktionsobmann der Grünen Perg, die Situation.

Auf Initiative des Innovationsausschusses hat der Perger Gemeinderat diese Woche die Erstellung eines Konzeptes für eine Primärversorgungseinheit in Auftrag gegeben. Dieses soll aufzeigen, wie eine teamorientierte medizinische Versorgung der 9000 Bewohner von Perg aussehen kann. Ziel ist ein Medizinzentrum, das diesen Namen auch verdient, sagt Vizebürgermeister Fabio König (VP): "Zu sagen, wir errichten ein Haus und da vermieten wir dann Ordinationsflächen, wird nicht reichen. Dieses Geschäftsmodell ist nicht mehr zeitgemäß."

Vielmehr müsse man eine echte Teamarbeit ermöglichen, die mehrere medizinische Fächer umfasst: Allgemeinmediziner, Internisten, Physiotherapeuten, Logopäden und einiges mehr. Ärztinnen und Ärzte, die nicht nur Tür an Tür, sondern tatsächlich im Team arbeiten. Mit Erwin Rebhandl, der mit dem Primärversorgungszentrum Haslach anerkannte Pionierarbeit geleistet hat, holt sich Perg einen erfahrenen Praktiker an Bord. König: "Wir können das Problem der Gesundheitsversorgung als Gemeinde nicht alleine stemmen. Deshalb ist es sinnvoll, schon in der Konzeptphase eine versierte Begleitung zu haben." Für FPÖ-Vizebürgermeister Andreas Köstinger, er ist selbst Mediziner, ein guter Ansatz: "Mir Dr. Rebhandl an unserer Seite sind wir gut aufgestellt."

Auf diese Weise möchte die Gemeindepolitik erreichen, als Standort für Mediziner attraktiv zu sein – etwa für Ärztinnen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesichert haben möchten. Und für die Patienten. Geht es nach den Grünen, könnte ein solches Medizinzentrum täglich von 8 bia 20 Uhr geöffnet sein. (lebe)