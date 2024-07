Perger Feuerwehren griffen für Großübung auf die Dienste von Elon Musk zurück

Rettungshunde, Rotkreuz-Einheiten, Polizei, Bundesheer-Hubschrauber, die vom Badesee sowie aus der Donau Löschwasser schöpften sowie mehrere hundert Feuerwehrleute waren am Samstag in Waldhausen und St. Nikola im Übungseinsatz. Das Hauptaugenmerk von "Incendium EX 24" lag auf der Bekämpfung eines großflächigen Wald- und Böschungsbrands.