Perger Feuerwehren bildeten 29 Verkehrsregler aus

Sowohl bei Einsätzen im Straßenverkehr als auch bei der Sicherung von Veranstaltungen ist es wichtig, andere Verkehrsteilnehmer auf besondere Gefahren hinzuweisen. Die Regelung des Verkehrs, die eventuelle Errichtung von Umleitungen sowie auch das Ordnen von Parkflächen bei diversen Veranstaltungen zählen zu den Aufgaben der Lotsengruppe der Feuerwehren.

Um diese Aufgaben sicher und rasch umsetzen zu können und im Straßenverkehr arbeiten zu dürfen, ist natürlich ist auch eine entsprechende Ausbildung erforderlich. Die Feuerwehren halten deshalb in regelmäßigen Abständen Kurse ab, mit denen ein hoher Wissensstand gewährleistet werden kann. Durchgeführt wird diese Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten der Polizei. Am Wochenende wurde ein solches Ausbildungsmodul mit Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Lumetsberger und Abteilungsinspektor Robert Holzner als Ausbilder abgehalten. 29 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen stellten sich diesem sehr spezifischen Lehrgang

Der theoretische Teil startete im Gasthaus Mitterlehner in Perg mit den Grundsätzen, rechtlichen Grundlagen und der Anwendung der Straßenverkehrsordnung. Die Anwendung in der Praxis mit Verkehrsregelung sowie Absicherung im abwechselnden Gegenverkehr wurde im Bereich der Kreuzung ARBÖ/Straßenmeisterei sowie der Waidhoferstraße zwischen Schulzentrum und Interspar geübt und von der Exekutive genau beobachtet.