Perger Feuerwehr feiert Jubiläum bei Bezirksbewerb

Im Schnitt 150 Mal pro Jahr rücken die freiwilligen Helfer aus, um Menschen in Not zu unterstützen. Vor allem die zahlreichen Gewerbebetriebe in der Stadt sowie die unfallträchtigen Straßenabschnitte entlang der B3 und im Naarntal fordern die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.

Übermorgen, Samstag, präsentiert sich die Truppe um Kommandant Gerhard Panhofer jedoch einmal als Bewerbsfeuerwehr und Gastgeber: Ab 10 Uhr wird im Machland-Stadion der diesjährige Leistungsbewerb mit Bezirkswertung ausgetragen. Anlass dafür ist das 150-Jahr-Jubiläum der 1873 gegründeten Feuerwehr. "Wir erwarten am Samstag etwa 60 Jugendgruppen und 40 Aktivgruppen. 50 Bewerter und 75 Helfer sind rund um diesen Bewerbstag vor Ort", sagt der stellvertretende Kommandant Johannes Bauer.

Im Kampf um die Spitzenplätze wird, wie schon bei den Bewerben der vergangenen Woche, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Winden-Windegg, Allerheiligen-Lebing und Altaist-Hartl erwartet. Der Münzbacher Zubringer Süd ist anlässlich des Bewerbs in der Zeit von 6 bis 20 Uhr gesperrt.

