Perg will Dietach einmal mehr in die Schranken weisen

MÜHLVIERTEL. "Wie man Dietach schlagen kann, haben wir ja im Juli im Cup gezeigt", sagt Pergs Trainer Jürgen Prandstätter vor dem heutigen OÖ-Liga-Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Dietach. Im Landescup siegten Pergs Kicker in einer spannenden Partie nach Verlängerung mit 3:2. Heute wird die Partie nur 90 Minuten plus Nachspielzeit dauern. "Ich erwarte ein Spiel mit viel Tempo, vielen Offensiv-Aktionen und sehr hoher Intensität", sagt Prandstätter. Am vergangenen Wochenende holten sich die Perger mit dem 4:3-Sieg über Micheldorf viel Selbstvertrauen.

Die anderen drei Mühlviertler Landesliga-Vereine konnten in der vergangenen Runde keinen vollen Erfolg bejubeln. Die SU Strasser Steiner St. Martin will heute gegen die SPG Friedburg/Pöndorf wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Bad Leonfelden verfolgt in Micheldorf dasselbe Ziel. Die SPG Pregarten hofft morgen im Kellerduell in Bad Ischl auf einen Befreiungsschlag.

In der Landesliga Ost spielt Rohrbach-Berg morgen gegen das Tabellenschlusslicht Katsdorf. Mit einem Sieg über den Aufsteiger und bei einem gleichzeitigen Patzer von Spitzenreiter Traun könnte die Eisschiel-Elf den ersten Platz erobern. (fr)

