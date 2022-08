Perg und der Wein: Eine anziehende Kombination

Zum Treffpunkt von Jung und Alt wurde am Samstagabend das Perger Stadtzentrum. Bei der 22. Auflage des Weinfestes „Vinum“ Perg tummelten sich geschätzte 9000 Besucher bis nach Mitternacht rund um den Hauptplatz, um das Angebot der 70 angereisten Winzern aus ganz Österreich und Südtirol zu entdecken.

„Es war anstrengend, aber es hat großen Spaß gemacht. Perg hat seinem Ruf als Weinstadt wieder einmal alle Ehre gemacht“, sagte am Sonntag Michael Lettner. Der Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Perg war erstmals als Chef-Organisator des Weinfestes im Einsatz. Sowohl in der Vorbereitung als auch als Ansprechpartner für große und kleine Sorgen während des Festes selbst.

Dabei zeigte sich einmal mehr, dass die Weinbauern überaus gerne nach Perg kommen. „Das Weinfest in Perg ist für uns seit Jahren ein Fixpunkt, weil wir hier liebgewonnene Stammkunden treffen, aber auch neue Freunde unseres Weinguts gewinnen können“, sagte Manfred Lieleg vom südsteirischen Weingut Adam-Lieleg.

Plattform für Weinbau-Neulinge

Doch auch Neulinge des Weinbaus fanden beim Fest eine Plattform, sich dem interessierten Publikum vorzustellen. So etwa vier Jungwinzer aus dem Bezirk Perg, die im Foyer der Raiffeisenbank ihre Kreationen zur Verkostung anboten. Darunter auch Stephan Greindl, der mit seiner Frau Andrea in Holzleiten in der Gemeinde Naarn auf einer Fläche von gut zwei Hektar einen Weingarten angelegt hat. Mit speziell auf die klimatischen Verhältnisse des Machlands abgestimmten Rebsorten: „Als Junger darf man ruhig kreativ sein, deshalb haben wir in unserer ersten Ernte beispielsweise einen Bronner gekeltert“, saget der gelernte IT-Fachmann und Absolvent der Weinbauschule Krems.

Musikalisch unterhalten wurden die Besucher von der „Mühl4tler Tanzlmusi“ rund um Jakob Wenigwieser. Weil beim Flanieren von Weinstand zu Weinstand auch der Hunger nicht zu groß werden sollte, schafften zahlreiche Streetfood-Trucks mit einem breit gefächerten Angebot vom Schweinsbraten-Weckerl bis zum Nudelgericht mit Eierschwammerl wohlschmeckende kulinarische Abhilfe. Und wer sich beim Weinfest mit der einen oder anderen Neuentdeckung für daheim eindeckte, konnte diese im Weindepot abgeben und am Sonntagvormittag in aller Ruhe abholen.