Perg-Shuttle fährt bis August jeden Freitag gratis

Dem trägt nun auch die Stadtgemeinde Perg Rechnung: Bis Ende August kann immer am Freitag das flexible Nahverkehrsangebot kostenlos genutzt werden. An allen übrigen Tagen kostet eine Fahrt wie bisher pro Person einen Euro.

"Unser Ziel ist es, den Individualverkehr deutlich zu reduzieren. Mit einem Euro pro Fahrt sind wir ohnehin beim Preis konkurrenzlos. Der Klima-Freitag ist in aller Munde, deshalb möchten wir an diesem Tag ein Zeichen setzen und die Perger fszu animieren, auf das Auto zu verzichten und aufs Rad oder Öffis umzusteigen", sagt Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer.

Bereits seit Monatsbeginn ist zudem ein neuer Fahrplan in Kraft. Dieser weist im Stadtgebiet einige neue Haltestellen auf: direkt bei der Mittelschule Schulzentrum, in der Waidhoferstraße, in der Naarner Straße, in der Herrenstraße und in der Machlandstraße.