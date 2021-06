Perg: Lenker kam von Straße ab und wurde schwer verletzt

Der 30-jährige Lenker aus dem Bezirk Perg war gegen 4:10 Uhr in Richtung Perg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er bei Straßenkilometer 222,2 links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtet. Der Pkw schleuderte über die Böschung, prallte gegen einen Wegweiser und mehrere Bäume blieb schließlich schwer beschädigt liegen. Eine Streife der Polizei wurde auf den Unfall aufmerksam. Daraufhin wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und die Feuerwehren Mauthausen und Haid, sowie das Rote Kreuz samt Notarzt alarmiert. Um den eingeklemmten Lenker zu befreien mussten zuerst mehrere Bäume und Sträucher entfernt werden.

Der Lenker wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.