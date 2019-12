Perg krönte eine gute Teamleistung endlich mit Sieg

Topscorerinnen bei den Prinz Volleys waren Nicky Pio (18) und Josefine Lyholm (11). Mit den dabei eroberten Punkten schoben sich die Mühlviertlerinnen auf den sechsten Tabellenplatz und klopfen damit wieder beim oberen Play-off im Frühjahr an.

Sportdirektor Josef Trauner lobte nach der Partie vor allem die starke gemeinschaftliche Leistung der Mannschaft: "Natürlich fällt uns allen ein großer Stein vom Herzen und wir freuen uns riesig mit den Girls über diesen Heimsieg. Heute waren wir endlich wieder einmal komplett vom Kader. Das merkt man sofort, wenn man in gewissen Spielsituationen noch Optionen auf der Bank hat."

Nun geht es für die Spielerinnen in die Weihnachtspause, die bis zum 2. Jänner dauern wird. Danach will man im neuen Jahr in den anstehenden Partien gegen TI Innsbruck und Salzburg voll angreifen. Trauner: "Mit der jetzt gezeigten Leistung ist im Frühjahr sicher noch einiges möglich."

