Perg ist der jüngste Seniorenbund-Bezirk im Land

Das sei das Ergebnis einer umfangreichen Mitglieder-Werbeaktion in den vergangenen Monaten, sagte Seniorenbund-Bezirksobmann Karl Grufeneder gestern bei einem Pressegespräch in Perg. "Wir haben im vergangenen Jahr im Bezirk 277 Seniorinnen und Senioren für eine Mitgliedschaft im Seniorenbund gewinnen können. Besonders erfolgreich war dabei die Ortsgruppe Grein mit 31 neuen Mitgliedschaften", so Grufeneder. Insgesamt verfügt der Seniorenbund im Bezirk über 4949 Mitglieder und 466 Funktionäre.

33 Seniorenbund-Gemeinderäte

Das Bild der Senioren in der Gesellschaft unterliege einem fundamentalen Wandel, betont Seniorenbund-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer: "Senioren übernehmen Verantwortungen in den Vereinen, in der Pflege und in den Pfarren. Sie sind damit eine Bereicherung für die Gesellschaft." Dieses Selbstbewusstsein bringe man auch in der Gemeindepolitik ein. Seit den Gemeinderatswahlen vom vergangenen Herbst stehen 33 Seniorenbund-Mitglieder für die Anliegen der älteren Generation in den Gemeinderäten ein.