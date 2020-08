Perg hat schon im zweiten Spiel Personalsorgen

"Die Leistung der Spieler war gut, sie haben die Spielidee gut umgesetzt, nur das Ergebnis hat nicht gepasst", ist Union Pergs Trainer Markus Allerstorfer trotz der 1:2-Niederlage zum Auftakt nicht unzufrieden mit der Mannschaft. Heute (19 Uhr) im ersten OÖ-Liga-Heimspiel der Saison gegen Titelkandidat Bad Schallerbach wird es aber erneut nicht leicht zu gewinnen. Denn bei Perg fehlen gleich vier Stammspieler: "Derntl und Varga sind verletzt, Pöschl und Gschnaidtner gesperrt", so Allerstorfer. "Wir müssen mit großer Leidenschaft und enormer Laufbereitschaft spielen." An die 400 Zuschauer könnten trotz Corona-Auflagen beim Spiel dabei sein. "Wir haben 200 Sitz- und 200 Stehplätze", sagt Obmann Stefan Leitenmayr. Von den Zuschauern werden die Namen und Telefonnummern aufgenommen.

Die beiden anderen Mühlviertler Klubs Pregarten und St. Martin haben zum Auftakt gewonnen und wollen heute nachlegen. St. Martin kickt in Linz gegen Edelweiß, Pregarten spielt daheim gegen Mondsee. Furios in die Saison gestartet ist Bezirksligist Lembach. Die Mittermayr-Elf feierte in Vorderweißenbach einen 6:1-Kantersieg. Heute geht es für die Lembacher zu Hause gegen Ottensheim. Zu Duellen der Auftaktsieger kommt es in Arnreit und Wartberg. Morgen trifft Wartberg auf Titelkandidat Freistadt, Arnreit hat am Sonntag im Derby Julbach zu Gast.

Das Spitzenspiel der Landesliga Ost steigt morgen in Marchtrenk. Der SC fordert dabei Rohrbach-Berg heraus.

