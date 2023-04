Perg fährt mit Selbstvertrauen zum Tabellenführer

Zufrieden kann die Union Perg mit dem Auftreten im Frühjahr sein. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Prandstätter hat nach der bitteren Auftaktniederlage im Derby gegen Pregarten nicht mehr verloren und mit acht Punkten aus vier Partien den Anschluss an das Mittelfeld der OÖ-Liga wiedergefunden. Heute wartet auswärts Spitzenreiter ASKÖ Oedt (Anpfiff 19 Uhr). "Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber mit der nötigen taktischen Disziplin, gesunder Härte in den Zweikämpfen, Mut, Willen und dem Quäntchen Glück können wir auch überraschen", sagt Pergs Trainer Prandstätter. Wie es gehen kann, hat St. Martin am vergangenen Wochenende mit einem 1:1-Remis gegen Oedt bewiesen. Die Hartl-Elf spielt morgen in Dietach. Die SPG Pregarten ist bereits heute bei der SPG Weißkirchen/Allhaming zu Gast.

Mit dem souveränen 3:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Rohrbach-Berg hat Bad Leonfelden zuletzt überzeugt. Heute geht es für den Tabellenführer der Landesliga Ost in die Landeshauptstadt zum Duell mit Donau Linz. Die Rohrbacher haben morgen in St. Ulrich ebenfalls eine äußerst schwierige Aufgabe vor sich.

In der Bezirksliga Nord heißt das Topspiel morgen Eferding gegen Freistadt. Die Freistädter können morgen mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten herankommen.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer