Perg entführte vier Punkte aus Graz

Eine reife Leistung zeigten das Team von Coach Lydia Trauner vor allem in der Begegnung gegen ATSE Graz, die dank einer konzentrierten Teamleistung 3:0 gewonnen wurde. Nach einem Sieg sah es lange Zeit auch gegen UVC Graz aus. Perg gewann die ersten beiden Sätze mit 25:13 und 25:16. Dann ging mit einem Mal die Leichtigkeit im Spiel verloren, Graz riskierte mehr und brachte damit die Gäste aus dem Konzept. Am Ende gab es ein 3:2 für die Grazerinnen und somit für Perg doch nur einen statt der erhofften drei Punkte. Die Chance zur Revanche gibt es bereits diesen Samstag um 18.30 Uhr in der Donauwell-Arena Perg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.