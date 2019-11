Perg bleibt Pendlerbezirk: 43 Prozent fahren täglich 40 Kilometer

Einen genaueren Blick auf die Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Bezirk Perg warf die Arbeiterkammer in einer Erhebung. Das Ergebnis: Die Perger sind im Beruf ausgesprochen produktiv, sind ideenreich und innovativ und verdienen – zumindest die Männer – überdurchschnittlich gut, so AK-Präsident Johann Kalliauer bei der Präsentation der Auswertungen am Freitag in Perg.

Zu den Details: Am besten verdienen die männlichen Angestellten mit einem mittleren Bruttogehalt von 3779 Euro. Das ist das zweithöchste Männereinkommen bei den Einkommen in Oberösterreich nach Steyr-Stadt. Deutlich weniger Geld landet monatlich auf den Konten der weiblichen Beschäftigten: Mit einem Einkommensunterschied von fast 40 Prozent ist die Ungleichheit deutlicher ausgeprägt als im Landesdurchschnitt. Sehen lassen kann sich das Steueraufkommen: Die 35.000 im Bezirk wohnenden Beschäftigten haben im Jahr 2017 rund 320 Millionen Euro an Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen gezahlt. Das sind 9200 Euro pro Kopf.

Um zur Arbeit zu kommen, nehmen die Pergerinnen und Perger zum Teil weite Anfahrtswege auf sich. 82 Prozent der unselbständig Beschäftigten müssen aus ihrer Heimatgemeinde auspendeln – bei weiterhin steigender Tendenz. Der Anteil der Bezirksauspendler liegt bei 52 Prozent. Dabei pendeln 43 Prozent der Beschäftigten jeden Tag mehr als 40 Kilometer. Die Pro-Kopf-Produktivität der Perger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lag 2017 laut AK-Auswertung bei mehr als 80.000 Euro.

Die Beschäftigten sind aber nicht nur produktiv, sondern auch erfinderisch: 54 Erfindungen wurden im Vorjahr aus Perg beim Österreichischen Patentamt angemeldet. AK-Präsident Kalliauer: "Anhand dieser Zahlen ist es nur fair, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas vom Staat zurückbekommen, denn mit ihrer Steuerleistung bezahlen sie die Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder in der Pension ohnehin selbst." Ein Mindestlohn von 1700 Euro sei daher ebenso gerechtfertigt wie die sechste Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at