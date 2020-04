Perg: Anträge zur Kurzarbeit für 10.000 Beschäftigte

Bisher wurden 552 Kurzarbeitsanträge für mehr als 10.000 Beschäftigte beim hiesigen Arbeitsmarktservice beantragt. Mehr als die Hälfte dieser Anträge sind laut AMS-Leiterin Christa Hochgatterer bereits abgearbeitet. Die restlichen Anträge seien überwiegend bearbeitungsreif.

Derzeit kämen zwar noch laufend Anträge hinzu, allerdings in deutlich geringerer Zahl als in der Zeit vor Ostern. "Unser Ziel ist es, dass in den nächsten Tagen 90 Prozent aller entscheidungsreifen Kurzarbeitsanträge genehmigt sind", sagt Christa Hochgatterer. Jenen Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben, empfiehlt Hochgatterer, die ersten monatlichen Abrechnungen über ein personalisiertes eAMS-Konto einzureichen. Andere Abrechnungsformen können nämlich nicht akzeptiert werden.

Für einige Unternehmen, vor allem aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, wird aufgrund der anhaltenden Pandemiebestimmungen eine Verlängerung der Kurzarbeit ein Thema sein. Die Beantragung hierfür ist ab 15. Mai mit einem Formular, das auf der AMS-Homepage abrufbar ist, möglich. Dort finden Unternehmen auch Videos mit genauen Anleitungen, wie bei Beantragungen und Abrechnungen vorzugehen ist.

Alle Unternehmen, die noch kein eAMS-Konto haben, sollten im Service für Unternehmen des AMS Perg (E-Mail: sfu.perg@ams.at) ein solches Konto beantragen. So können Betriebe sämtliche Online-Services des AMS mit nur einem Zugang nutzen.

