Per Rad durch die Rockies

mühlviertel. Grenzenlose Freiheit, packende Geschichten, Abenteuer pur – das erlebten Anita Burgholzer und Andreas Hübl aus Steyr auf einem 5000 Kilometer langen Bike-Trip entlang des mächtigsten Gebirges Nordamerikas, der Rocky Mountains. Von den grandiosen, hochalpinen Gebirgslandschaften Kanadas bis in die einsame Wüste New Mexikos folgten die beiden wild zerklüfteten Bergen und leuchtenden Gletschern. Sie radelten durch endlose Wälder und grenzenlose Prärie, erklommen hohe Pässe und tauchten ein in die monotone Einsamkeit der Wüste. Auf ihrem Weg begegneten ihnen herzliche „Trail Angels“, trinkfreudige Aussteiger und charismatische Originale.

Mit einer sehr persönlich gestalteten, mitreißenden Video-Reportage tourt das Paar in den kommenden Tagen durch das Mühlviertel. Morgen (19.30 Uhr) im Stadtkino Grein, am Freitag (19.30 Uhr) in den Lichtspielen Katsdorf und am Mittwoch, 23. März, im Kino Freistadt (20 Uhr).