Per Haftbefehl gesucht: Mann bei Verkehrskontrolle gefasst

Kommissar Zufall hat zu einem internationalen Fahndungserfolg der Polizei im Mühlviertel geführt: Eine Polizeistreife hatte am Sonntag zu Mittag Verkehrskontrollen auf der Rohrbacher Straße durchgeführt und dabei einen Lastwagen kontrolliert, in dem ein 28-jähriger Moldawier als Beifahrer unterwegs war. Wie sich herausstellte, wurde der Mann per internationaler Fahndungsausschreibung von der Interpol gesucht.

Der 28-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht. Er war in Modalwien wegen einer Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt worden, so die Polizei. Zudem bestand gegen den 28-Jährigen eine Aufenthaltsermittlung für die Staatsanwaltschaft Wien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.