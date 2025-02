Per Fahrrad von Katalonien bis zum KZ Gusen

Geschwiegen wurde über die Ereignisse während des NS-Regimes nicht nur in Österreich lange Zeit. Auch in jenen Familien Kataloniens, deren Angehörige als Aktivisten des republikanischen Widerstands in Konzentrationslagern ermordet wurde, gab es dieses Schweigen. Àlex Cirera wuchs inmitten eines solchen Schweigens auf. Erst spät erfuhr er, dass sein Großvater Félix Izquierdo García am 1. November 1941 an einem Ort namens Gusen einen grausamen Tod gefunden hatte.

Die Recherchen, die er über den Weg seines Großvaters von Katalonien über Frankreich nach Mauthausen und Gusen angestellt hatte, ließen in ihm den Entschluss reifen, im Memorial Gusen eine Gedenktafel anzubringen. Die 2000 Kilometer von Katalonien nach Oberösterreich legte der Feuerwehrmann aus der Gegend um Barcelona mit dem Fahrrad zurück. Regisseur Eloy Calvo Campos gestaltete daraus den Dokumentarfilm "Carretera a Gusen".

"Eigentlich sollte die Fahrt meine persönliche Ehrerbietung an meinen Großvater sein. Dass mich Eloy dabei mit seiner Kamera begleiten würde, war schon ein Einschnitt. Gerade am Anfang war mir die ständige Präsenz der Kamera unangenehm. Aber dann wurde mir klar, dass genau das meine Reise zu etwas Besonderem macht", sagte Cirera gestern bei einem Besuch der Gedenkstätte in Gusen. Besonders in den Momenten höchster körperlicher Strapazen habe er eine enge Verbindung mit seinem Großvater gespürt. Diese Filmszenen gehen nicht nur dem Publikum, sondern auch ihm – selbst nachdem er den Film inzwischen zigfach gesehen hat – unter die Haut.

Gemeinsam mit seiner Familie ist Àlex Cirera diese Woche in Oberösterreich unterwegs, um noch einmal die wichtigsten Orte des Gedenkens an seinen Großvater zu besuchen und mit Eloy Calvo Campos den Film in mehreren Kinos vorzustellen. Unterstützt wird er dabei von der Delegierten der Regierung von Katalonien in Mitteleuropa Krystyna Schreiber und der Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen. "Wir möchten mit dem Film auf das oft übersehene Schicksal der republikanischen Opfer des Nationalsozialismus hinweisen", sagt Regisseur Eloy Calvo Campos. Durch den sportlichen Aspekt des Radmarathons und die Einbindung von Cireras Familie spricht der Film auch junge Zuseher an.

Den Film in Österreich zu präsentieren, habe ihn schon etwas nervös gemacht, sagt Cirera. Umso positiver habe ihn die Reaktion des hiesigen Publikums überrascht: "Als nach der Premiere in Katsdorf das Publikum auf einmal geklatscht hat, hat mich das sehr berührt. Das ist nämlich in Spanien nie vorgekommen."

Der Film "Carretera a Gusen" läuft diese Woche in ausgewählten Programmkinos in Oberösterreich: Heute, Mittwoch (19 Uhr), im Programmkino Wels sowie am Freitag (19 Uhr) im Moviemento in Linz.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner