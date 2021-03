Pensionisten fordern Teststraße

Die Behauptung, nahezu jede Teststraße könne in fünf Fahrminuten erreicht werden, erweist sich hierorts geradezu als grotesk", sagt Pensionisten-Obmann Gerhard Öller. Ein Blick auf die flächenmäßige Ausdehnung Gramastettens zeigt laut Pensionistenverband, wie dringend notwendig eine Teststraße im Ort wäre. An diese könnten alle umliegenden Gemeinden beziehungsweise Ortschaften wie Herzogsdorf, Eidenberg, Lichtenberg als auch die Koglerau und sogar Teile des Pöstlingbergs angebunden werden. Im Ortszentrum Gramastetten stehe der Panoramasaal im ‚Gramaphon‘ so gut wie leer. Hier wäre Platz genug für eine Teststraße.

