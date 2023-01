Pensionist stieß mit Pkw gegen Straßenlaterne

Ein 88-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr um 17:40 Uhr mit seinem Pkw auf der B126 von Zwettl kommend in Richtung Bad Leonfelden. Im Ortschaftsbereich Oberstiftung, Gemeindegebiet Bad Leonfelden, geriet der Pensionist aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Verkehrsunfall wurde die am Beifahrersitz mitfahrende 85-jährige Gattin leicht verletzt. Nach erfolgter ärztlicher Versorgung durch das Notarztteam Zwettl wurde die Frau mit der Rettung Bad Leonfelden in das LKH Freistadt gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

