Paul Lendvai beeindruckte in Perg mit einer fesselnden Geschichtsstunde

Warum er Josef Klaus für den am meisten unterschätzten Politiker der zweiten Republik hält, die SPÖ immer noch an ihrem Denkmal Bruno Kreisky scheitert und sich die FPÖ durch immer wieder kehrende Selbstdemontage auszeichnet, thematisierte der Publizist und Kommentator Professor Paul Lendvai am Mittwochabend in Perg.