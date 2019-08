Pater Stummer lebt seit 60 Jahren Don Boscos Erbe

Als Salesianer Don Boscos setzt sich der aus Altenfelden beziehungsweise Kleinzell stammende Pater Johann Stummer seit 60 Jahren dafür ein, dass das Leben junger Menschen gelingt. Das Ordensjubiläum von Stummer nehmen die Salesianer zum Anlass, um auf seinen Einsatz und sein Wirken aufmerksam zu machen und ihm dafür zu danken. Er ist einer von fünf Mitbrüdern, die heuer ihre Professjubiläen begehen und bereits 60 Jahre im Auftrag Don Boscos unterwegs sind.

Pater Johann Stummer wurde 1934 in Altenfelden geboren und wuchs in Kleinzell auf. Das Noviziat bei den Salesianern Don Boscos verbrachte der gelernte Steinmetz von 1958 bis 1959 in Oberthalheim, ehe er sein erstes Ordensgelübde ablegte. Er studierte in Rom und Turin Theologie, wo er 1965 die Ewige Profess ablegte. Die Priesterweihe empfing er 1966 in Rom. Pater Stummer war zuerst Kaplan in Wien-Stadlau, dann in Linz-Don Bosco. Mit viel persönlichem Einsatz baute er in Alkoven, dann in St. Martin im Mühlkreis die Don-Bosco-Ranch für Jugendgruppen in Oberösterreich auf. 45 Jahre lang unterrichtete er mit großer Freude Religion und Zeichnen. Pater Stummer war viele Jahre auch Direktor der Hausgemeinschaft der Salesianer zuerst in Linz, dann in Oberthalheim.

Bischof Maximilian Aichern würdigte Stummers Einsatz 1989 mit der Ernennung zum Geistlichen Rat und im Jahr 2000 zum Konsistorialrat. Seit 2018 lebt er im neu eröffneten Haus für "Betreutes Wohnen" in Amstetten.

Die Salesianer Don Boscos setzen sich seit 1903 in Österreich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern besonders für benachteiligte Jugendliche ein. Zurzeit betreuen 60 Salesianer Pfarren und Jugendzentren, führen ein Bildungshaus, Studenten- und Schülerwohnheime.