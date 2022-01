In den vergangenen Wochen wurden Sachspenden für den CARLA-Shop im ehemaligen Esprit-Geschäft angenommen. Ab Jänner kann für Abgaben auch eine eigene Caritas-Sammelbox am oberen Parkplatz des Donauparks Mauthausen genutzt werden. Hier können gut erhaltene Sachspenden rund um die Uhr abgegeben werden. Erst nach sorgfältiger Überprüfung gelangen diese oberösterreichweit in die Shops im Donaupark, in Linz, Braunau oder Mondsee.