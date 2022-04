Parkhotel eröffnet neue Perspektiven für Geschäftstourismus und Freizeit

"Beste Aussichten und eine Lage, die es in sich hat." So beschreibt Matthias Guttengeber die Ausgangsposition für das am vergangenen Freitag eröffnete Parkhotel in Hagenberg. Guttengeber leitet das Vier-Sterne-Haus mit 90 Zimmern in der Softwarepark-Gemeinde. Branchenerfahrung sammelte er unter anderem im Park Inn Hotel in Linz.