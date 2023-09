Paragleiterunfall im Mühlviertel: 26-Jähriger verletzt

Probleme beim Start dürften zu dem Sturz des Mannes aus dem Bezirk Rohrbach am Mittwochnachmittag geführt haben. Kurz nach 14 Uhr war vermutlich aufgrund von Turbulenzen der Schirm nach vorne gekippt. Es kam zur Rotation und der Sportler stürzte unmittelbar nach der Startbahn in steiles Gelände. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz übernahmen Helfer der freiwilligen Feuerwehr Hofkirchen im Mühlkreis die Erstversorgung, stiegen zu dem Mann ab, der in dem steilen Gelände zu liegen gekommen war und bereiteten mit einem Notarzt den Abtransport vor. Am schonendsten für den Patienten sei das mit dem Hubschrauber möglich gewesen, so Florian Mairhofer, Kommandant der FF Hofkirchen.

Der 26-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Linzer Krankenhaus geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper