Pammer ist schnellster Bauleiter des Mühlviertels

Auf eine erfolgreiche Saison blickt der 26-jährige Hobbysportler Rene Pammer zurück. Der St. Hansinger ging beim Glocknerkönig als Zweiter über die Ziellinie und holte den Österreichischen Berg-Titel ins Mühlviertel. Seine Trainingseinheiten spult der Radsportler am liebsten im Mühlviertel ab: "Es gibt kaum anspruchsvollere Gebiete und es ist nahezu alles abgedeckt, was Radsportler brauchen", sagt er. Seine Trainingspläne schreibt er mittlerweile selbst. Beruflich hat er gerade nach fünf Jahren in einem Architekturbüro als Bauleiter zur Firma Kapl Bau gewechselt. "Trotz relativ professionell betriebenen Hobbys steht für mich die berufliche Karriere an erster Stelle, und auch die verbleibende Freizeit darf neben dem Sport nicht zu kurz kommen", sagt der Radsportler.

Vor zehn Jahren fuhr der Mühlviertler sein erstes Rennen. "Heuer habe ich mich explizit auf den Glocknerkönig vorbereitet", erzählt er. Mit dem zweiten Platz ist er zufrieden. Ohne Druck und Erwartung startete Pammer – er fährt für das Team DNS Eindruck Sarleinsbach – drei Wochen zuvor bei den Österreichischen Bergmeisterschaften der Amateure. "Nachdem ich mich in den vergangenen zwei Jahren ganz gezielt darauf vorbereitet hatte, konnte ich mit der nötigen Lockerheit an den Start gehen", sagt er. So gelang es auch, das große Saisonziel, nämlich den Meistertitel, zu erreichen. "Mit den erfolgreichen Saisonzielen und dem Meistertrikot konnte ich seither jedes Rennen auf dem Podest beenden und die meisten zu meinen Gunsten entscheiden", blickt er zurück. Übrigens: Vergangenes Wochenende konnte der Mühlviertler bei den Erlauftaler Radsporttagen in Wieselburg sein erstes richtiges Straßenrennen bei den Amateuren und auch den Haibacher Radklassiker am Sonntag gewinnen.

Als Erfolgsfaktor nennt Rene Pammer auch das professionelle Umfeld im Verein – bürgen doch die Sarleinsbacher schon seit Jahrzehnten für Qualität im Rad-Rennsport.