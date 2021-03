Palmbuschen und Grüße für das Seniorenheim

Volksschulkinder aus Sandl und Windhaag haben für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirksseniorenheimes in Freistadt Palmbuschen und Ostergrußkarten gestaltet. Weitere 60 Palmbuschen kamen von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Fachausschusses Caritas der Pfarre Freistadt und dem Besuchsdienst Freistadt hinzu. Alle gesegneten Palmbuschen werden am morgigen Palmsonntag den Seniorenheimbewohnern überreicht.

Motiviert vom guten Zweck ihrer Arbeit gingen vor allem die Volksschulkinder mit großem Eifer ans Werk und gestalteten unter der Initiative der Lehrerinnen Rosi Friesenecker und Maria Gruber die Palmbuschen und Ostergrußkarten.

Groß war die Freude über diese Initiative bei Altenheimseelsorgerin Ulli Lengauer: "In dieser entbehrungsreichen Zeit ist es wichtig, dass wir für unsere Bewohner die vertrauten und stärkenden Traditionen und Riten so weit wie möglich wahren können. Ich bin dankbar für die großartige Unterstützung von so vielen Seiten!"