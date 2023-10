Palliativ Care Team Unteres Mühlviertel: Begleitung am letzten Weg

Es ist eine Arbeit, die viel Feingefühl erfordert – und mitunter ein starkes Nervenkostüm. Seit zehn Jahren ermöglicht es eine Kooperation zwischen dem Roten Kreuz Bezirk Perg und der Hospizbewegung Bezirk Freistadt, dass schwer kranke und sterbende Menschen in ihrem vertrauten Umfeld palliativ begleitet werden können. Die Kontrolle von Schmerztherapien gehört ebenso zu dieser Arbeit wie pflegerische Maßnahmen und Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen – vom Pflegegeld bis zur Hospizkarenz. Oberstes Ziel des "Palliative Care Teams" ist es, die Lebensqualität der zu pflegenden Menschen bestmöglich zu erhalten und deren Angehörigen in dieser für alle sehr belastenden Zeit zur Seite zu stehen.

Durch die Zusammenarbeit der Trägerorganisationen in den Bezirken Perg und Freistadt wurde es in den vergangenen Jahren möglich, die konstant steigenden Patientenzahlen gut abzudecken. Finanziert wird das Angebot von Beginn an aus Strukturmitteln des Landes Oberösterreich. Dadurch kann die palliative Arbeit für die Betroffenen kostenlos erfolgen.

Ängste und Unsicherheiten

"Oft ist der Übergang aus dem stationären in den häuslichen Bereich für schwerst kranke und sterbende Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Genau in solchen Situationen kann das mobile Palliativteam unterstützende Arbeit leisten", sagt Marion Würzl, Teamleitern des Bezirkes Freistadt. Vor allem dann, wenn eine Behandlung nicht mehr heilungsorientiert erfolgen kann, werden Gespräche und Zuhören besonders wichtig. Für die Zeit nach dem Tod des Betroffenen kann den Angehörigen weitere Unterstützung angeboten werden.

Im Palliative Care Team sind ausschließlich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Palliativmedizinerinnen beschäftigt. Sie haben die medizinisch-pflegerische Versorgung der Betroffenen im Blick. In der psychosozialen Begleitung unterstützen zudem ehrenamtliche Mitarbeitende der mobilen Hospizteams. "Das mobile Palliativteam Unteres Mühlviertel stellt einen fixen Bestandteil der Betreuungslandschaft dar", sagt die Teamleiterin des Bezirkes Perg, Silvia Buchmayr.

1600 Patientinnen und Patienten betreut

Seit Beginn der Arbeit des Palliativteams Unteres Mühlviertel legten dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer mobilen Tätigkeiten 315.000 Kilometer zurück. Bei 1600 Patientinnen und Patienten fanden insgesamt 13.500 Hausbesuche statt. Zu den damit geleisteten 22.400 Stunden kommen noch rund 75.500 Stunden Rufbereitschaft für die Betroffenen und deren Familien dazu.

Die Arbeit der Hospizbewegung Freistadt zeigt recht eindrucksvoll ein Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.