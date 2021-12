Packerl-Aktion griff dem Christkind unter die Arme

"Viele Menschen sind unserer Bitte gefolgt und haben schön verpackt Geschenke besorgt und abgegeben, die dann rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest an Kinder in von Armut betroffenen beziehungsweise armutsgefährdeten Familien in der Region verteilt wurden", sagt Michael Lindner als Vorsitzender der Volkshilfe Freistadt.

Auch Renate Leitner, Geschäftsführerin des Sozialservice Freistadt und die stellvertretende Obfrau Barbara Tröls zeigten sich von der guten Resonanz der Weihnachtsaktion beeindruckt. Dies beweise, dass die Freistädterinnen und Freistädter nicht auf jene vergessen, die finanziell nicht so gut dastehen. Mit der Aktion wurden Kinder aus sozial benachteiligten Familien beschenkt.