Pabneukirchner rücken aus, um ihr Freibad zu erhalten

PABNEUKIRCHEN. "Freunde des Freibades" mähen Rasen und betreuen das Buffet.

Auf freiwillige Helfer setzt man rund um das Freibad Pabneukirchen. Bild: Bernhard Leitner (OÖN)

Die konstant hohen Abgänge im Betrieb des öffentlichen Freibads brachten – wie von den OÖN berichtet – die Gemeinde in das Visier der Gemeindeaufsicht des Landes Oberösterreich. Um den geforderten Deckungsgrad zu erreichen, wurde ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt. Unter anderem formierten sich im Ort engagierte Pabneukirchnerinnen und Pabneukirchner als "Freunde des Freibades". Sie wollen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz mithelfen, das finanzielle Überleben des Freibads langfristig zu sichern.

Arbeitseinsatz für das Freibad

Derzeit sind die "Freunde des Freibads" gemeinsam mit den Gemeindebediensteten damit beschäftigt, das Bad nach der Winterpause wieder in Schuss zu bringen: Hecken werden geschnitten, Kabinen gestrichen, Beschädigungen bei Bänken und Tischen ausgebessert und die Abdeckung des Technikraums neu verkleidet. Am Freitag und Samstag nächster Woche werden für die Reinigung des Beckens noch jede Menge helfende Hände benötigt. Sofern die Temperaturen es erlauben – und darauf deutet derzeit eigentlich alles hin – wird am 18. Mai die Saison gestartet.

Um die bis Ende August geplante Saison bestmöglich betreuen zu können, wurden von den "Freunden des Freibads" drei Arbeitsgruppen ins Leben gerufen: Grünflächen und Außengestaltung, Reinigung von Kabinen und Anlage sowie Buffet und Freibad-Kassa.

Die Führung des Freibads liegt dessen ungeachtet nach wie vor in den Händen der Gemeinde – vor allem die Bereiche Technik und Aufsicht. Das Engagement des Vereins ist für Bürgermeister Johann Buchberger ein "Musterbeispiel von Bürgerbeteiligung und Mitsprache." Damit die freiwilligen Helfer bei ihrer Arbeit für das Freibad rechtlich abgesichert sind, wird im Dorf- und Stadtentwicklungsverein eine eigene Sektion eingerichtet.

