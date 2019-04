Osterhase legt in Bad Zell Musik und Humor ins Nest

BAD ZELL. Die Kabarett-Premiere von Mario Sachers Programm "Fertig" eröffnet am Ostersonntag das 38. Jahr der Bad Zeller Kulturwochen

"Diatonische Expeditionen" in Bad Zell mit Alexander Maurer, Katharina Baschinger und Theresa Lehner Bild:

Ostern wird in Bad Zell heuer nicht nur in der Kirche gefeiert, sondern auch im Veranstaltungszentrum "Arena". Dort werden am Sonntagabend (20 Uhr) die diesjährigen Bad Zeller Kulturwochen eröffnet. Und das mit einem echten Leckerbissen, nämlich der Premiere des neuen Kabarett-Programms "Fertig" von Mario Sacher. Der Tragweiner Wortakrobat, der zuletzt unter anderem mit seinem Krimi-Dinner gleich mehrmals das Restaurant des Kurhotels Lebensquell ausverkaufte, arbeitet sich in die vielfältigsten Bedeutungen des Wortes "fertig" und spürt dabei wie zufällig so manche Auswüchse unserer Gesellschaft auf.

Gemeinsam mit vielen Vereinen, Organisationen und Kulturschaffenden bringen die von Volksbildungswerk-Obmann Hans Hinterreiter organisierten Kulturwochen eine bunte Palette an Volkskultur, Musik, Tanz und Literatur vor den Vorhang. "Ich denke, dass gerade diese Vielseitigkeit und die Bodenständigkeit den Reiz unserer Kulturwochen ausmachen", sagt Hinterreiter. Dass diese Mischung durchaus Strahlkraft besitzt, davon zeugen zahlreiche Künstleranfragen. Hinterreiter: "Einen Auftritt bei den Bad Zeller Kulturwochen im Lebenslauf stehen zu haben, ist mittlerweile ein echter Ansporn geworden, sich bei uns zu bewerben."

Weitere Höhepunkte zum Auftakt der bis Ende Juni dauernden Kulturwochen sind neben dem Osterkirtag am Ostermontag Stefan Weinbergers Reisebericht über seine 4000-Kilometer-Wanderung auf dem "Pacific Crest Trail" in den USA (26. April, Bücherei) oder die "Diatonischen Expeditionen" von Alexander Maurer, Katharina Baschinger und Theresa Lehner am 28. April in der Pfarrkirche.

Das im vergangenen Jahr renovierte Gotteshaus wird am 24. Mai auch im Zentrum der "Langen Nacht der Kirchen" stehen – mit Musik, historischen Impulsen und einer stimmungsvollen Lichtinstallation getreu dem Motto "Kirche in neuem Licht". Abgeschlossen werden die Kulturwochen am 28. Juni mit dem Musical "Der Zauberer von Oz", gespielt und gesungen von den Bad Zeller Volksschulkindern. (lebe)

