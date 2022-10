Ortstafel im Mühlviertel beschossen

Ein bedenklicher Fall von Sachbeschädigung ereignete sich am Wochenende in Schenkenfelden: Am Samstag wurden an einer Ortstafel entlang der Gemeindestraße Königschlag im Bereich des Wasserschutzgebietes zwei Einschusslöcher entdeckt. In der Gemeinde wird vor allem über das Motiv dieser Tat gerätselt. „Die Verwendung einer Schussswaffe, aber auch die Frage, warum die Schüsse abgegeben wurden, sind beunruhigend. Es besteht höchster Aufklärungsbedarf“, hieß es dazu am Montag aus dem Schenkenfeldener Gemeindeamt.

Die Bevölkerung wird ersucht, Beobachtungen der vergangenen Tage, die etwas mit den Schüssen zu tun haben könnten, bei der Polizei oder beim Marktgemeindeamt Schenkenfelden (07214/7005) zu melden. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.