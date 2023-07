Originalfunde sollen wieder im Keltendorf zu sehen sein

Etwa 15.000 Besucherinnen und Besucher tauchen alljährlich im Keltendorf Mitterkirchen in den Alltag der Menschen vor etwa 2700 Jahren ein. Eine stattliche und vor allem konstante Zahl, die aber – davon ist man in Mitterkirchen überzeugt – gesteigert werden könnte, gäbe es die Möglichkeit, die in den 1980er Jahren zutage gebrachten Funde auch vor Ort zu präsentieren. Derzeit sind die Fundstücke aus Mitterkirchen nur im Schlossmuseum in Linz ausgestellt. Das Fehlen dieser Originalstücke steht auch der Verleihung des angestrebten Museumsgütesiegels entgegen.

Der Verein Keltendorf unternimmt nun einen Versuch, zumindest einen Teil der Fundstücke dauerhaft in dem Freilichtmuseum im Machland ausstellen zu dürfen. Zwar wird man sich kein eigenes Museumsgebäude inklusive der erforderlichen Sicherheits- und Klimatisierungstechnik leisten können, aber es gibt weit vorangeschrittene Pläne für Ausstellungscontainer, die außen der Hallstattzeit entsprechend verkleidet werden können. "Das ist ein wichtiges Projekt für das Keltendorf. Wir haben ein Konzept vorbereitet, das eine Aufbereitung unserer Fundstücke in einem ansprechenden und auch leistbaren Umfeld ermöglicht", sagt der ehemalige Mitterkirchner Bürgermeister Anton Aichinger, der sich seit Jahren für das Keltendorf engagiert.

Aufstellen würde man die Container beim Busparkplatz im Süden des Freilichtmuseums. In direkter Nachbarschaft zu der im Jahr 2018 errichteten "Herrinnenhalle" könnte dieser neue Teil des Keltendorfs den Stellenwert der Anlage stärken, so die Überzeugung.

Die seit Jahren bestehende wissenschaftliche Beratung des Keltendorfs durch Jutta Leskovar, Sammlungsleiterin für Ur- und Frühgeschichte am Landesmuseum Oberösterreich, würde auch für den neuen Ausstellungsbereich die erforderliche Qualität garantieren. Zur Finanzierung ist ein Projekt aus dem EU-Regionalförderprogramm LEADER in Ausarbeitung.

Das Keltendorf Mitterkirchen wurde 1991 nahe dem Platz einer archäologischen Ausgrabung einer hallstattzeitlichen Begräbnisstätte angelegt. Das Gräberfeld umfasste 80 Gräber aus der Hallstattzeit und mehr als 1000 bemerkenswerte Grabbeigaben. Das Freilichtmuseum verfügt aktuell über 20 Gebäude. Einige davon, wie die 120 Personen fassende Herrinnenhalle, können für Veranstaltungen gemietet werden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner