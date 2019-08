Opferstockdiebe richteten tausende Euro Schaden an

Dreiste Opferstockdiebe treiben in Oberösterreich wieder ihr Unwesen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag brach ein Täter in der Kirche St. Isidor in Leonding die Abdeckung eines Opferstockes herunter, im Foyer wurden vier wertvolle Holzfiguren beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In der Pfarrkirche in Pabneukirchen machten sich Diebe an der Abdeckung eines Opferstockes zu schaffen, scheiterten aber. Allerdings wurde Bargeld aus einer Kasse für Teelichter entwendet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.