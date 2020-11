Opfer des Terrors in Wien sind "Märtyrer für die Menschenrechte"

Unter erschwerten Bedingungen wird dieses Wochenende in der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen das insgesamt vierte internationale Symposium für Menschenrechte durchgeführt. "Die wechselnden Rahmenbedingungen seit unseren ersten Treffen Anfang März waren für uns sehr fordernd. Wir haben zuletzt das gesamte Konzept mehrmals pro Woche umgeplant, aber wir haben das Beste daraus gemacht", sagt die Geschäftsführerin der Bewusstseinsregion, Andrea Wahl, über die Organisation unter Pandemiebedingungen. Letztendlich wird das Symposium vorwiegend im digitalen Raum durchgezogen.

"Wir haben alle Bemühungen auf uns genommen, um so viele Programmpunkte wie möglich unter Lockdown-Bedingungen durchzuführen", sagt Christian Aufreiter, Bürgermeister von Langenstein und Vorsitzender der Bewusstseinsregion. Gerade in den aufwühlenden Zeiten einer Pandemie wolle man auf die Bedeutung der Menschenrechte hinweisen.

Bei der Eröffnung am Donnerstagabend im neuen "Haus der Erinnerung" in St. Georgen an der Gusen war der Terroranschlag in Wien Anfang dieser Woche allgegenwärtig. So nahm etwa der gastgebende Bürgermeister Erich Wahl in seiner Ansprache darauf Bezug. Gerade diese Tragödie habe sehr deutlich gemacht, wie wichtig es sei, aktiv für die Wahrung der Menschenrechte einzutreten: "Die Opfer von Wien, aber auch von Paris und Nizza, sind Märtyrer für die Menschenrechte." Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer nahm in seiner Video-Grußbotschaft Bezug auf den Terroranschlag: "Unser Lebensmodell in Europa stellt für manche offenbar eine derartige Provokation dar, dass sie uns dafür hassen und dazu bereit sind, zu Verbrechern zu werden. Daher sind alle Signale wichtig, die klarmachen, dass die Terroristen zu schwach sind, um unser Bekenntnis zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu ändern." Das Symposium für Menschenrechte könne hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Inhaltlich ist das bis Montag dauernde Symposium dem dritten Artikel der Menschenrechtskonvention gewidmet: "Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person." Dazu werden heute mehrere Workshops, etwa zum Themenkreis "Stoppt die Gewalt an Frauen", als Zoom-Meetings abgehalten, an denen man sich von daheim beteiligen kann. Außerdem werden sämtliche Kultur-Programmpunkte (Kindertheater, Konzertlesung, Literaturfrühstück) via Facebook und YouTube live übertragen. (lebe)

Links zu allen geplanten Zoom-Workshops und Livestreams auf www.bewusstseinsregion.at