Opa und Enkelin bei Auto-Überschlag im Mühlviertel verletzt

Aus noch unbekannter Ursache hatte der 60-Jährige gegen 15:50 Uhr auf der Pleschinger Landesstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. Der Opel geriet in den Straßengraben, kollidierte mit mehreren Verkehrsleiteinrichtungen und dem Gully einer Abflussrinne.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug, bevor es am rechten Fahrbahnrand der L569 auf dem Dach liegen blieb. Bei der Kollision wurde zudem ein Teil eines Verkehrsschilds aus der Verankerung gerissen und traf einen auf der Gegenfahrbahn fahrenden Pkw.

Der 60-Jährige und seine Enkelin wurden unbestimmten Grades verletzt. Für die Bergung der Verletzten und des schwer beschädigten Fahrzeugs rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Luftenberg und Steyregg an. Die beiden Unfallopfer wurden vom Roten Kreuz und Notarzt versorgt und in den MedCampus 3 sowie ins UKH Linz gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

