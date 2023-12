OÖN verlosen Platz auf dem heißen Rallye-Sitz

Mehr als die Hälfte der 81 Starter bei der 37. LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, die von 5. bis 7. Jänner 2024 im Raum Freistadt abgehalten wird, stammt aus Oberösterreich. Einer von ihnen ist der Pregartner Johannes Keferböck, der die Rallye 2018 als erster Mühlviertler überhaupt für sich entscheiden konnte. Der 50-Jährige konnte in der Vorsaison in der Rallye-WM den hervorragenden vierten Gesamtrang bei den WRC Masters (für Piloten ab 50+) herausfahren – bei nur vier gefahrenen Einsätzen. Für die Jännerrallye hat er sich – wie unter anderem schon im Herbst bei der Zentraleuropa-Rallye – mit der neuesten Rallye-Variante des Skoda Fabia verstärkt. Dabei bleibt der Mühlviertler bei seiner insgesamt 16. Teilnahme dem tschechischen Team "Keane Motorsports" und Beifahrer-Ikone Ilka Minor treu. Keferböck: "Never change a winning team."

Die OÖN verlosen eine Mitfahrgelegenheit mit Keferböck in seinem Skoda Fabia RS Rally2 im Rahmen seiner Testfahrten am Dienstag, 2. Jänner 2024, in St. Oswald bei Freistadt. Mehr dazu auf nachrichten.at/jaennerrallye

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pregarten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.