OÖN-Börsespiel motiviert zur Suche nach verborgenen Aktien-Schätzen

Auf ein Kursplus von 7,24 Prozent hat es das Aktienportfolio von Alexander Leitner seit Beginn des Börsespiels von OÖNachrichten und Raiffeisen gebracht. Damit liegt der Schüler aus der 8A des Europagymnasiums in Baumgartenberg aktuell auf dem zweiten Platz der Schülerwertung im Mühlviertel. Noch besser lief es in der vergangenen Woche für Nico Kern aus der 5A der HAK Rohrbach, dessen Depot um 8,72 Prozent zulegte.

"Im vergangenen Jahr habe ich ebenfalls teilgenommen, aber das Ergebnis war am Ende nicht so besonders. Für heuer habe ich mir vorgenommen, aktiver zu sein, öfter einmal Aktien zu wechseln", sagt Alexander Leitner über seine Spielstrategie. Bestimmte Branchen hat er beim Kauf nicht im Visier: "Ich versuche eher Aktien zu finden, die bei der Kursentwicklung noch Potenzial haben."

Mit seinem eigenen Geld würde der Schüler aus Ried in der Riedmark freilich nicht so eine offensive Strategie verfolgen, sondern langfristigere Maßstäbe anlegen: "Hier agiert man ja mit einem fiktiven Startkapital, und das ist auch gut so. Das OÖN-Börsespiel hat auf jeden Fall mein Interesse an Aktien und die Mechanismen der Börse geweckt."

In der Klassenwertung machte in der gestrigen Zwischenwertung vor allem die 2MBK der Handelsakademie Perg eine gute Figur: Sie belegte mit 6,59 Prozent Wertzuwachs den fünften Platz aller Klassen aus Oberösterreich. Ebenfalls unter dem besten Dutzend zu finden sind die 4A der HTL Neufelden und die 5BK HAK Freistadt.

Bei der Regionenrallye der Erwachsenen kam es im Mühlviertel zu einem Wechsel an der Spitze: Dominik Springer hat mit einem Kursplus von 12,83 Prozent Herta Huemer (+11,46 %) vom ersten Platz verdrängt. Auf dem dritten Platz lag gestern Wolfgang Banzirsch (+11,03 %).

Das Börsespiel von OÖN und Raiffeisen läuft noch bis 23. März – ein Einstieg ist weiterhin jederzeit möglich. Dabei können mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro alle Wertpapiere, die im Internet auf der Homepage angeführt sind, gekauft und verkauft werden. Insgesamt warten Preise im Wert von 30.000 Euro auf die Teilnehmer.

Alle Informationen unter www.oon-boersespiel.at