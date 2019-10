OÖ-Liga-Derby: "Es wird ein Spiel auf Messers Schneide"

Auf Punktezuwachs hofft die SPG Pregarten am Samstag im Mühlviertel-Derby in St. Martin. "Es wird ein Spiel auf Messers Schneide, in dem es auf Details ankommen wird", sagt Pregartens Trainer Ronald Riepl, der mit seinem Team in den vergangenen drei Partien nicht verloren hat. "Der Platz in St. Martin ist sehr eng, wir müssen durchgehend fokussiert sein." Mit einem Sieg könnte Pregarten bis auf einen Punkt an Gegner St. Martin heranrücken. Obwohl St. Martin zuletzt bei Titelkandidat Oedt klar das Nachsehen hatte, spielt die Mannschaft von Trainer Dominik Nimmervoll eine gute Hinrunde und liegt im gesicherten Mittelfeld. Im letzten Aufeinandertreffen im März gab es ein 1:1-Remis.

Union Perg braucht Punkte

Zwei richtungsweisende Spiele hat die Union Perg vor sich. Das OÖ-Liga Schlusslicht trifft mit Micheldorf und Grieskirchen in den letzten beiden Runden auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Der letzte und auch einzige Erfolg der Hinrunde gelang den Pergern am 30. August gegen Mondsee.

"Das ist ein ganz wichtiges Spiel, ein echtes Finale", sagt Freistadts Trainer Samir Hasanovic vor dem Bezirksliga-Nord-Spitzenspiel gegen den Zweiten aus Lembach. Freistadt hat den Hinrundentitel zwar schon fixiert, das große Ziel bleibt aber der Meistertitel. "Alles andere wäre eine Enttäuschung", sagt Hasanovic. Für Samstag hofft er im Heimspiel auf viele Zuschauer: "Wir sind bereit."

Spannend ist der Kampf um die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Ost. Die beste Ausgangsposition hat dabei Tabellenführer Bad Leonfelden. Die Prammer-Elf verteidigt in den verbleibenden zwei Runden zwei Punkte Vorsprung auf das Verfolger-Trio St. Magdalena, Rohrbach-Berg und die Blau-Weißen Jungs. Am Samstag gastiert Bad Leonfelden beim SC Marchtrenk. Rohrbach-Berg spielt zu Hause gegen Naarn, während die beiden Teams aus der Landeshauptstadt im direkten Duell aufeinander treffen.