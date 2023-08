Onlinepetition soll beliebten Badeplatz "Sauzipf" in Zwettl retten

Seit 22 Jahren ist das "Kulturplatzl Sauzipf" am Zusammenfluss der Rodl und der Distl ein beliebter Badeplatz. Anrainer stauten jeden Sommer ehrenamtlich mit ein paar Brettern das Wasser auf und ermöglichten damit vor allem Kindern und Jugendlichen eine willkommene Abkühlung mit einem Bade- und Spielplatz am Wasser. Nachdem nun die Behörde auf den Platz aufmerksam wurde, versuchte die Gemeinde, eine Genehmigung des kleinen Freizeitparadieses zu erreichen.

Das will man in Zwettl nicht einfach so hinnehmen. SP-Chef Herbert Enzenhofer startete eine Onlinepetition. "Bei einem Lokalaugenschein sprachen sich sowohl Sachverständige als auch Fischereiberechtigte bezüglich Fischerei gegen den 30 Zentimeter hohen Damm und damit gegen die Möglichkeit aus, mit kleinen Flößen und Booten auf der Rodl in diesem Bereich unterwegs zu sein", kritisiert Enzenhofer.

"Leider wurde bei der mündlichen Verhandlung der ursprüngliche Antrag der Gemeinde teilweise zurückgenommen, und so wurde nur mehr die Schwimminsel (Floß) verhandelt", sagt der SP-Obmann und stellt die Frage in den Raum: "Was bringen aber Flöße, wenn das Wasser zu niedrig ist? Sollte der kleine Damm, der nur im Sommer errichtet wird, wirklich so ein Problem, sowohl für den Hochwasserschutz als auch die Fischerei, sein, hätte es in den 20 Jahren doch einmal auffallen müssen."

Dass eine kleine Stauung ein Problem sein soll, will er nicht akzeptieren: "Oberhalb und unterhalb gibt es weitaus größere und höhere Staustufen und diese ganzjährig – diese stellen für die Fische aber kein Hindernis dar, wie uns Experten und auch Fischer versicherten."

Deshalb wirbt er auf der Onlineplattform www.petitionen.com um Unterstützung. Er möchte damit das ganze Verfahren noch einmal aufrollen.

