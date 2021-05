Online war gut, real wird wieder besser

Erfolgreicher, als man vielleicht erwarten konnte, veranstaltete das Jazzatelier Ulrichsberg das traditionelle Musikfestival "Kaleidophon" Anfang Mai erstmals online. Nun stehen wieder "reale" Veranstaltungen an.

In Form eines Livestreams und mit Radioaufzeichnungen durch ORF und DLF (Deutschlandfunk) ist das Kaleidophon sehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Online gab es sogar mehr Besucher als im "realen Leben".

Und, was die Veranstalter besonders freut: Die Besucher des Streams haben ordentlich gespendet und das Kaleidophon damit nicht zum wirtschaftlichen Desaster werden lassen. Die Bilanz des gewagten Unterfangens fällt also durchaus positiv aus. Veranstaltungen mit Publikum sind freilich nicht auf Dauer durch Streams zu ersetzen. Deshalb sind die ersten Programmpunkte schon wieder in Planung: In der Jazzatelier-Galerie ist die Malereiausstellung "Es gibt Farbe" des Rohrbacher Künstlers Andreas Tanzer noch bis 2. Juli zu sehen. Das Kino im Jazzatelier startet am Donnerstag, 17. Juni, um 20 Uhr mit dem isländischen Streifen "Milchkrieg in Dalsmynni".

"Neue Landwirtschaftsmusik" gibt es im Jazzatelier am 26. Juni mit Klarinettistin Barbara Maria Neu.

Karten online reservieren

Da es pandemiebedingt nur ein beschränktes Sitzplatzangebot gibt, wird die Reservierung von Eintrittskarten via jazzatelier.at dringend empfohlen. Weitere Details und Informationen zu allen Veranstaltungen sind ebenfalls dort abrufbar.