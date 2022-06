Ohne Makel in das Finale

In den beiden Begegnungen gegen Schwaz und den Wiener Athletiksport Club hatten die Mühlviertler am Wochenende jedoch deutlich mehr Mühe als erwartet. Zwei Mal gingen die Mauthausener als 5:4-Sieger vom Platz. Thomas Statzberger (Bild) konnte in beiden Runden seine Einzelpartien gewinnen und damit wesentlich zum Einzug in das Bundesliga-Finalturnier im September beitragen. Foto: GEPA / Moser