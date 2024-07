Ohne Helm unterwegs: Mopedlenker (54) in St. Thomas am Blasenstein verletzt

Ein 54-Jähriger aus St. Thomas am Blasenstein war mit seinem Moped am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in St. Thomas am Blasenstein unterwegs. In einer starken Rechtskurve kam ihm eine 33-Jährige aus Pabneukirchen mit ihrem Pkw entgegen.

Der Mopedlenker, der keinen Helm trug, erschrak und kam dadurch vermutlich zu weit nach rechts auf das Straßenbankett. Er stürzte, schlug mit dem Kopf auf und war kurz bewusstlos. Die 33-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und rief die Einsatzkräfte. Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und verletzt zum Landesklinikum Amstetten gebracht.

